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НовостиОбщество24 августа 2023 6:56

В Белгородской области откроется детский технопарк

Он разместится на площадке школы № 12 в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН

Специалисты уже завершили дизайн-оформление кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Сейчас в технопарке заканчивается отладка высокотехнологичного оборудования – это позволит ученикам осваивать знания по учебным предметам естественнонаучного и технологического профилей с использованием современных технологий. Во внеурочное время ребята смогут реализовывать свои инновационные идеи и проекты.

В рамках дополнительного образования школьники будут здесь осваивать современные программы по прикладной биологии, химическому анализу, программированию на языке Python, робототехнике, занимательной физике. Все они направлены на формирование широкого спектра компетенций.

В 2024 году запланировано открытие аналогичных технопарков в школах Белгорода и Губкина.