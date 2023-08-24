20-летний белгородец похитил у пенсионерки 100 тысяч рублей

Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников правоохранительных органов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Новооскольскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 84-летняя жительница одного из сел. Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили, что по вине её внучки якобы произошло ДТП. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Преступники потребовали передать деньги, пообещав не возбуждать уголовное дело. Сто тысяч рублей пожилая женщина отдала приехавшему к ней парню и уже после узнала, что на самом деле никакой аварии не было.

Сотрудники уголовного розыска установили приметы подозреваемого и автомобиль, на котором он передвигается. Злоумышленника задержали на улице Славы в Новом Осколе. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний местный житель. По предварительным данным, незаконный заработок подозреваемый нашел в социальной сети. Большую часть похищенных у пенсионерки денег он перевел «работодателям», а часть суммы оставил себе в качестве оплаты.