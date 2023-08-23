В Белгородской области ночью похолодает до +8 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем от 20 до 25 тепла.

В областном центре ночью температура снизится до 11-13 градусов со знаком плюс, днем столбик термометра не превысит 23 – 25 градусов тепла.

В спасательном ведомстве региона обращают внимание белгородцев на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте домашнюю электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Сотрудники МЧС России по Белгородской области также рекомендуют водителям перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. Летом особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно имейте в машине воду и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля.