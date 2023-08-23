В Шебекинском округе приступили к внутренней отделке пострадавших от обстрелов домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков вместе с главами муниципалитетов провел выездную планерку по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. По словам главы региона, строители уже заменили более 22 тысяч квадратных метров поврежденных оконных блоков и восстановили около 117 тысяч квадратных метров кровли. Приступили к внутренней отделке помещений. Ремонт каждого объекта будет согласовываться с собственниками. Гладков подчеркнул, что этот самый сложный этап восстановления.

На планерке также обсудили ремонт хозпостроек – гаражей, летних кухонь, сараев. Уже на этой неделе для власти региона проведут авансовый платеж подрядчикам для этого вида работ.

- В Шебекино, как и обещал, приехал на встречу к жителям дома №9 на улице Железнодорожная. Уже в четверг здесь начнутся строительные работы. Подробно проговорили с жителями порядок контроля за качеством выполняемых работ. Понимаю переживания каждого, поэтому будем вместе контролировать процесс, - подчеркнул Вячеслав Гладков.