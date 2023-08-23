Белгородец украл у отца охотничье ружье и обменял его сигареты и алкоголь.

В полицию Новооскольского округа с заявлением о хищении охотничьего ружья «ИЖ-18» обратился 57-летний житель одного из сел. Мужчина рассказал, что на несколько часов ушел из дома, а, когда вернулся, обнаружил пропажу. Сейф был вскрыт, а одно из ружей пропало.

Правоохранители установили личность и задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний сын охотника. По предварительной информации, злоумышленник распивал спиртные напитки у себя дома. Когда потребовалась добавка, мужчина сбил замок на сейфе отца, забрал одно ружье и выменял на него у знакомого алкоголь и сигареты. Полиция нашла и изъяла похищенное оружие.

На фигуранта завели два уголовных дела за хищение оружия и незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.