В двух районах белгородского приграничья изменен порядок начисления коммуналки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня на брифинге министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев и заместитель министра Вероника Новикова рассказали о порядке формирования платежей для жителей двух приграничных районов. Напомним, с 1 июня по 1 августа от оплаты комуслуг были освобождены жители Шебекинского и Грайворонского округов. Такое решение принял оперштаб региона в отношении потребителей, покинувших свои дома из-за обстрелов.

Коммуналку не платили белгородцы из населенных пунктов: город Шебекино, посёлки Красное, Шебекинский, Ленинский, Шамино, Первомайский, сёла Коровино, Вознесеновка, Крапивное, Середа, Щигоревка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Ивановка, Архангельское, а также хутора Ржавец, Калинский, Панков и Мухин Шебекинского горокруга; сёла Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол и Глотово Грайворонского горокруга.

В течение двух месяцев показания счетчиков учитывались только в том случае, если жители не покидали свои дома и использовали коммунальные услуги. Помимо этого, за июнь и июль не начислялся платеж за жилищные услуги, содержание жилья, капремонт, вывоз мусора, а также начисления, которые производятся по нормативам потребления, отопление.

Отмечается, что с 1 августа платежи возобновились, за исключением домов и квартир, в которых невозможно проживать из-за сильных повреждений в результате обстрелов.

Алексей Ботвиньев отметил, потребители могут обратиться по возникшим вопросам в организации, предоставляющие профильные услуги ЖКХ, либо в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.