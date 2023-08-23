Пытавшегося попасть в подъезд белгородца могут оштрафовать за нарушение тишины

Полиция Белгорода привлечет к административной ответственности горожанина, который ломился в дверь подъезда в 4 утра, чем разбудил и напугал жильцов дома. Правоохранители выявили нарушителя в ходе мониторинга социальных сетей.

Накануне белгородец, пытаясь попасть в подъезд, продолжительное время громко кричал и стучал в дверь. Инцидент попал на видео, которое распространилось в сети.

Правоохранители в ходе проверки установили личность правонарушителя. В отношении 42-летнего жителя областного центра был составлен протокол за нарушение закона о тишине. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что материал направлен для рассмотрения в административную комиссию. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.