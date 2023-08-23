За прошедшие сутки беспилотники ВСУ 19 раз атаковали Белгородскую область. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ВСУ за прошедшие сутки атаковали беспилотниками четыре муниципалитета Белгородской области. Зафиксировано 19 ударов. Информацию по обстрелам за последние 24 часа опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе на Журавлевку с БПЛА сброшено семь взрывных устройств. В хуторе Варишкин сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе на территорию санатория, где находятся временно отселенные из зоны ЧС белгородцы, в селе Лавы с беспилотника сброшено четыре осколочных боеприпаса. В результате обстрела погибли трое мирных жителей. Двое мужчин скончались на месте происшествия, еще один скончался от полученных ранений в больнице. На двух этажах санатория повреждены окна и фасад здания.

Беспилотник самолетного типа сбит в Грайворонском городском округе между селами Ивановская Лисица и Антоновка. Пострадавших и разрушений нет.

На окраине села Поповка в Краснояружском районе с беспилотника сброшено пять осколочных боеприпасов. По окраине села Староселье с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. В населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.