В белгородских Валуйках ремонтируют мост 1972 года постройки

Фото: пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

В Валуйках Белгородской области полным ходом идет капитальный ремонт моста через реку Валуй на улице Демьяна Бедного. Путепровод был построен и введен в эксплуатацию в 1972 году. Последний раз его ремонтировали в 2005 году.

Длина мостовой конструкции составляет 120 метров, ширина – 13 метров. На обновление сооружения из областного бюджета выделено 133,2 миллиона рублей.

- На сегодняшний день полностью демонтировано перильное и барьерное ограждение, произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Строители разобрали три пролёта балок, произвели демонтаж ригелей на 7 и 8 опорах, – рассказала заместитель главы администрации Валуйского городского округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ Светлана Стрыжакова.