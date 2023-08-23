В Белгородской области машинист экскаватора обнаружил 250-килограммовую авиабомбу

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

В селе Покровка Ивнянского района машинист экскаватора обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасная находка ему попалась во время добычи песка из карьера.

На место обнаружения незамедлительно выехали белгородские взрывотехники. Они установили, что мужчина случайно откопал немецкую фугасную авиабомбу SС, масса которой составляет 250 килограммов. Радиус разлета осколков при взрыве такого снаряда достигает более 1000 метров. Место обнаружения авиабомбы было незамедлительно оцеплено.

В пресс-службе МЧС региона рассказали, что до начала работ были разработаны и приняты меры по обеспечению безопасности работников, находящихся в карьере. Обследовав авиабомбу, взрывотехники установили, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. Бомбу острожно извлекли из карьера, погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва. Все работы прошли в штатном режиме.

Отметим, что это уже третий случай обнаружения авиабомбы в этом песчаном карьере за год. В первый раз взрывотехники изъяли авиабомбу массой 250 килограммов 13 февраля, а во второй раз 13 мая так же была изъята авиабомба массой 250 килограммов.