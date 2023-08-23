В Белгороде установят новые павильоны на остановках «Стадион» и «Мичурина». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре все же появятся новые остановочные павильоны на «Стадионе» и «Мичурина». Об этом давно просят горожане, и мэр Белгорода во время прямой линии в соцсети подтвердил информацию о том, что новые конструкции появятся на остановках. Глава администрации города отметил, что деньги на это есть. Кроме того, будет восстановлено плиточное покрытие там, где после демонтажа предыдущих павильонов ее разрушили.

- Бюджетом города средства на установку остановочных павильонов предусмотрены. Я дал поручение, чтобы в первую очередь обустроить их именно на этих двух остановках и восстановить инфраструктуру, удобную для жителей. Также поручил оперативно отремонтировать плиточное покрытие, — сообщил мэр города Валентин Демидов.