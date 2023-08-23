Под обстрел со стороны Украины 23 августа попали сразу несколько сел Белгородской области

ВСУ также обстреляли Валуйский округ, погибли три человека. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 августа, под обстрел ВСУ попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Противник атаковал Козинку, Пороз, Дроновку. К счастью, здесь никто не пострадал. Есть повреждения домов и автомобиля в Козинке. На местах ЧП работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подворовой обход продолжается, - написал глава Белгородской области.

Как сообщалось ранее, сегодня ВСУ дважды атаковали Валуйский городской округ. С беспилотника были сброшены несколько взрывных устройств. В результате первого обстрела были выбиты окна в санатории села Лавы. Во время повторной атаки погибли три мирных жителя, которые находились на улице. Двое из них погибли на месте, третий скончался в больнице.