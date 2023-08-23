Больше 500 раз белгородцы нарушили ПДД за прошедшие сутки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 542 нарушения ПДД. От управления отстранены 11 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинское освидетельствования водителей, а также 4 лишенных раннее права управления.

Кроме того, по фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 49 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 105 материалов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Еще 32 водителя привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Также выявлено 47 водителей с неправильной тонировкой автостекол. 70 белгородцев управляли технически неисправным транспортом. 11 автомобилистов выехали на встречку.