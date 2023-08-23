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НовостиОбщество23 августа 2023 8:12

В Белгороде завершают ремонт пострадавших после атаки БПЛА домов на Есенина

Повреждения после ЧП были зафиксированы в двух многоэтажках
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov.

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе восстановительных работ в многоэтажках на Есенина, которые пострадали от атаки украинского беспилотника. На данный момент осталось заменить одно поврежденное окно. Чиновник отметил, что сегодня все планируют закончить.

- В течение прошлой недели отремонтировали стеклопакеты в девяти квартирах и керамогранит на фасаде. Осталось восстановить остекление одной квартиры, владельцы которой были не в Белгороде. Планируем, что работы выполним сегодня – материалы заказаны, - рассказал Демидов.

Напомним, 13 августа на улице Есенина взорвался беспилотник. В результате повреждения были зафиксированы в двух многоэтажных домах. Также осколки повредили 18 припаркованных рядом автомобилей. Сейчас с транспортом работают эксперты-оценщики. Владельцы машин получат компенсацию по итогам их заключений.