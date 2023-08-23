В Белгородской области стартует четвертый этап конкурса для начинающих предпринимателей

В Белгородской области 24 августа стартует четвертый этап конкурса для начинающих предпринимателей «Новые возможности». Об этом в утреннем обращении в социальной сети рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Конкурс дает возможность любому желающему воплотить свои идеи в реальный бизнес.

По итогам конкурса по десяти направлениям победители получат гранты на развитие бизнеса до полутора миллионов рублей. Средства выделяются из областного бюджета.

- С помощью опытных наставников, с помощью большого количества обучающих программ, семинаров, мастер-классов мы поможем вам сформировать свой бизнес. По итогам первых трех этапов было создано 1200 субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно работает, зарабатывает деньги, платит налоги, платит заработную плату тем, кто был набран в штат этих предприятий, то есть успешно развивается, - рассказал глава региона Вячеслав Гладков.