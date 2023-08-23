Энергетики подключили к сети новый гимнастический центр «Сирень» в Белгороде

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Здание имеет оригинальную архитектуру, так как проект разрабатывался специально для Белгорода и учитывал место размещения – внутри уже существующей застройки. В нем оборудовано восемь залов: два основных и шесть тренировочных, а также раздевалки, подсобные помещения и даже гостиница для иногородних спортсменов. Одновременно здесь смогут заниматься до 500 человек.

Для подключения спортивного комплекса к централизованному электроснабжению энергетики проложили две кабельные линии и выполнили реконструкцию питающей трансформаторной подстанции, оснастив ее прямым каналом передачи данных в Центр управления сетями энергетиков. Основными объектами потребления станут освещение, системы вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение и другое технологическое оборудование.

Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

- Больше тысячи белгородских ребятишек – надежа и гордость нашего спорта – с нетерпением ждут открытия. Понимая это, мы сделали все от нас зависящее, чтобы гимнастический комплекс с красивым и звучным названием «Сирень» получил надежное и качественное электроснабжение. На сегодня и сети, и источники питания введены в эксплуатацию, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.