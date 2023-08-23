Клеить бронепленку на окна будут сотрудники белгородских учебных заведений. Фото: скриншот видео

В ходе вечернего прямого эфира 22 августа белгородка спросила губернатора, каким образом будет организована оклейка окон в учебных заведениях, и кто конкретно этим будет заниматься – родители или школа?

Вячеслав Гладков рассказал, что будут специалисты, которые правильно раскроят пленку, чтобы «не было больших отходов». Но нанимать сторонние организации для оклейки окон точно никто не будет. Этим вопросом займутся администрации учебных заведений. Но если у родителей появится желание помочь, то это будет правильным решением.

- По наклеиванию на окна нанимать и дополнительно тратить деньги необходимости нет. Очень надеюсь на позицию родителей, потому что делаем все для детей. Заставлять никто никого не буде. Но если родители примут решение и помогут наклеить пленку, думаю, что это будет правильно. Это будет по-человечески, по-родительски, - сказал Вячеслав Гладков.