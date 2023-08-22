Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днем Государственного флага РФ

Гладков: "Пусть триколор всегда развевается в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России!" Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в стране ежегодно 22 августа. Сегодня праздничные мероприятия прошли по всей Белгородской области. Жители региона приняли участие в патриотических акциях, мастере-классах и флешмобах.

Так, в парке Ленина в Белгороде для всех желающих была организована мини-викторина по теме «Флаг Российской Федерации». А волонтеры ресурсного центра развития добровольчества на площадке напротив музея-диорамы провели массовый флешмоб – они развернули 50-метровый российский триколор, исполнили песню и запустили воздушных змеев. На улицах в каждом муниципалитете области волонтеры Победы раздавали ленточки в цветах триколора и информационные листовки.

Присоединились сегодня ко всероссийским мероприятиям в честь Дня Флага России и воспитанники площадок военно-исторических сборов «Армата». Курсанты приняли участие в акции с триколором и проверили свои знания истории в викторинах.

С Днем флага жителей Белгородской области поздравил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что российский триколор служит напоминанием каждому о том, что мы граждане великой страны с героической историей и богатейшей культурой. А главными качествами граждан России были и остаются сила духа, смелость и верность.

- Это знамя всегда давало народу священное чувство Родины и пробуждало в наших сердцах ответственность за судьбу Отчизны. Сегодня под государственным флагом наши бойцы защищают страну от врага. А мы, белгородцы, как и наши предки, стоим на передовой. Трудимся, вносим свой вклад в развитие Отечества, делая все, чтобы наша родная белгородская земля – частица России – процветала, - заявил руководитель Белгородской области.

Губернатор также подчеркнул, что День флага – это праздник для настоящих патриотов, которые гордятся своей Родиной. «Уверен, что все мы хотим пожелать одного: пусть триколор всегда развевается в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России!» - сказал Вячеслав Гладков.