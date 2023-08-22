+25 градусов и туман ожидаются в Белгородской области 23 августа 2023

В туман на дорогах региона возможно ухудшение видимости. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 23 августа на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем от +20 до +25 градусов. В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +23 до +25 градусов.

В туман на дорогах региона возможно ухудшение видимости. В связи с этим водителям необходимо быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.