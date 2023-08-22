В белгородской Борисовке строят пять домов для детей-сирот

В этом году в Борисовском районе планируется обеспечить жильем шесть человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У трех домов уже возведены стены, смонтированы крыши. Строения полностью готовы к внутренним отделкам и установлению сантехники. Еще два объекта - в стадии кровельных работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В этом году в Борисовском районе планируется обеспечить жильем шесть человек. Такое же количество жилых помещений получили дети-сироты в 2022 году. Отметим, что один из домов был приобретен на вторичном рынке в Стригуновском сельском поселении и весной передан владельцу.

Напомним, что в регионе полностью ликвидирована очередь на жилье для детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь новые дома и квартиры ребята получают по достижении ими совершеннолетия. Всего в текущем году свое жилье получат 216 человек из 21 муниципалитета.