«Земля победителей»: в Белгороде откроется фотовыставка

Всего на выставке будет представлено более 120 фоторабот. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Она посвящена 75-летию со дня рождения и 55-летию творческой деятельности белгородского мастера фотографии Анатолия Лукьянова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Посетители смогут увидеть запечатленные в уникальных кадрах лица знаменитостей, в разные годы посетивших белгородскую землю, – генерального секретаря Л.И. Брежнева, маршалов С.М. Буденного и П.А. Ротмистрова, легендарных летчиков А.П. Маресьева и И.Н. Кожедуба, космонавтов Г.Т. Берегового и В.Н. Кубасова и других известных личностей.

Всего на выставке будет представлено более 120 фоторабот. Открытие состоится 23 августа в 16:00 по адресу: ул. Попова, 69.