Со стороны Украины обстреляли белгородское село Поповку 22 августа 2023

Сегодня, 22 августа, под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, оперативные и аварийные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, три дома и три машины повреждены при атаке ВСУ на Белгородскую область 21 августа. Обстрелу подверглись 16 населенных пунктов в пяти муниципалитетах.