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НовостиОбщество22 августа 2023 12:43

Белгородские активисты присоединились к флешмобу «Флаг России»

На центральной площади Губкина развернули 50-метровый триколор
Алексей СЕРГУНИН
Кроме того, молодые губкинцы приняли участие в массовом забеге в честь Дня государственного флага.

Кроме того, молодые губкинцы приняли участие в массовом забеге в честь Дня государственного флага.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага РФ. В преддверие этого события молодежная команда Губкинского городского округа провела флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Активисты собрались на центральной площади, растянули на ней 50-метровый российский триколор и сложили его в форме буквы «Z».

- Очень рад тому, что ребята подошли к делу неформально и искренне проявили интерес к изучению государственных символов России! Они их знают, понимают значение, ценят и берегут, - написал на своей странице в социальных сетях начальник отдела молодежной политики администрации Губкинского городского округа Михаил Косинов.

Кроме того, молодые губкинцы приняли участие в массовом забеге в честь Дня государственного флага.