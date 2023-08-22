Белгородские активисты присоединились к флешмобу «Флаг России»

Кроме того, молодые губкинцы приняли участие в массовом забеге в честь Дня государственного флага. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага РФ. В преддверие этого события молодежная команда Губкинского городского округа провела флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Активисты собрались на центральной площади, растянули на ней 50-метровый российский триколор и сложили его в форме буквы «Z».

- Очень рад тому, что ребята подошли к делу неформально и искренне проявили интерес к изучению государственных символов России! Они их знают, понимают значение, ценят и берегут, - написал на своей странице в социальных сетях начальник отдела молодежной политики администрации Губкинского городского округа Михаил Косинов.

Кроме того, молодые губкинцы приняли участие в массовом забеге в честь Дня государственного флага.