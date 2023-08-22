В Белгороде задержали мужчину, гулявшего голым

19 августа около 14:20 в отдел полиции №2 поступило сообщение о том, что в Белгороде на улице Студенческой в подъезде многоквартирного дома хулиганит один из жильцов. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 36-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок, и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В отношении белгородца полицейские составили административный материал по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему выписали штраф и отпустили.

На следующий день, 20 августа, поступило сообщение, что неизвестный разгуливает в обнажённом виде по улицам областного центра, находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Им оказался ранее задерживавшийся местный житель.

После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. Его снова задержали. От прохождения медицинского освидетельствования хулиган отказался. В отношении белгородца, которого ждет суд, составили административные материалы по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).