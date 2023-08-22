Под Белгородом ремонтируют дорогу Стрелецкое – Пушкарное

У пешеходных переходов появятся искусственные неровности. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В нормативное состояние планируется привести три километра дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Подрядчик демонтирует бортовые камни, срезает верхний изношенный слой асфальтобетона, приступил к устройству водоотвода.

В ходе работ будет уложено два слоя асфальтобетона – выравнивающий и ЩМА, специалисты отремонтируют две старые и обустроят шесть новых остановок общественного транспорта, сделают тротуар. У пешеходных переходов появятся искусственные неровности, а на переходе через железнодорожные пути установят резинокордовые настилы для пешеходов.

Срок окончания работ по контракту – 30 октября. Напомним, в нашем регионе в 2023 году в нормативное состояние приведут более 300 километров автодорог.