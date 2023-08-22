Администрацию губернатора Белгородской области временно возглавила Елена Долманова

Кадровые изменения произошли 18 августа. Экс-глава администрации губернатора Иван Будлов покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Вакантную должность с приставкой «и.о.» заняла Елена Долманова. При этом она по-прежнему числится замом руководителя администрации - начальником контрольного управления администрации губернатора Белгородской области.

Кстати, ранее Долманова уже дважды возглавляла администрацию губернатора – в 2018 и 2020-21 годах. Что касается Будлова, то он трудился на посту руководителя аппарата администрации губернатора с ноября 2021 года, когда сменил Алексея Семенихина.