Белгородские педагоги проходят курсы повышения квалификации по отработке действий в случае ЧС

Труженики сферы образования на практике отработали алгоритм действий при эвакуации школьников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Занятия для работников образовательных организаций Краснояружского района провели специалисты Белгородского института образования, учителя ОБЖ и инструкторы по военно-патриотическому воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Педагоги получили навыки по безопасному поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций, во время воздушной тревоги, обнаружении неизвестных предметов и других опасных случаях, познакомились с системой сигналов оповещения.

Также во время курсов труженики сферы образования на практике отработали алгоритм действий при эвакуации школьников, усвоили правила поведения при угрозе, которая может возникнуть в самом учреждении или на его территории, кроме того, научились правильно оказывать первую доврачебную помощь.