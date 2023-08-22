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НовостиОбщество22 августа 2023 11:14

Белгородские педагоги проходят курсы повышения квалификации по отработке действий в случае ЧС

Среди прочего они научились правильно оказывать первую доврачебную помощь
Алексей СЕРГУНИН
Труженики сферы образования на практике отработали алгоритм действий при эвакуации школьников.

Труженики сферы образования на практике отработали алгоритм действий при эвакуации школьников.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Занятия для работников образовательных организаций Краснояружского района провели специалисты Белгородского института образования, учителя ОБЖ и инструкторы по военно-патриотическому воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Педагоги получили навыки по безопасному поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций, во время воздушной тревоги, обнаружении неизвестных предметов и других опасных случаях, познакомились с системой сигналов оповещения.

Также во время курсов труженики сферы образования на практике отработали алгоритм действий при эвакуации школьников, усвоили правила поведения при угрозе, которая может возникнуть в самом учреждении или на его территории, кроме того, научились правильно оказывать первую доврачебную помощь.