За кражу «Жигулей» белгородцу светит до пяти лет тюрьмы

Мужчина проник через окно в транспортное средство, где нашел ключи и документы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 24-летний местный житель, у которого пропала машина со стоянки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний житель Масловой пристани.

По предварительным данным, злоумышленник по пути на работу проходил мимо парковки и обратил внимание на давно не эксплуатировавшийся автомобиль «ВАЗ 2106». Решив, что машина брошена, мужчина проник через окно в транспортное средство, где нашел ключи и документы. Завести его он не смог, поэтому вызвал эвакуатор и отбуксировал машину к себе домой. Водителю эвакуатора он предоставил документы на авто. Похищенную «шестерку» подозреваемый решил продавать по частям. Нераспроданную часть автомобиля у него изъяли правоохранители.

Сумма причинённого ущерба составила около 80 тысяч рублей. Как оказалось, владелец на данном авто ездил только в зимний период. Совсем недавно он отремонтировал машину и поменял колеса на новые. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.