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НовостиОбщество22 августа 2023 9:38

В белгородском селе Бабанинке продолжается капремонт бывшего общежития № 2

Работы выполнены более чем на 65%
Алексей СЕРГУНИН
Пятиэтажное панельное здание общей площадью 760 квадратных метров 1982 года постройки имеет 26 квартир, в которых проживают более 50 человек.

Пятиэтажное панельное здание общей площадью 760 квадратных метров 1982 года постройки имеет 26 квартир, в которых проживают более 50 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сдать объект в переулке Сосновый Бор должны до конца декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Пятиэтажное панельное здание общей площадью 760 квадратных метров 1982 года постройки имеет 26 квартир, в которых проживают более 50 человек. На объекте уже завершились работы по обновлению внутридомовых инженерных систем электроснабжения и отопления. В настоящее время специалисты ведут монтаж индивидуального теплового пункта, ремонтируют системы водоотведения и холодного водоснабжения, облицовывают и утепляют фасад здания, меняют мягкую кровлю из наплавляемых материалов, а также внутреннюю отделку дома и ремонтируют места общего пользования.

На капремонт девяти бывших общежитий в 2023 году из средств бюджета выделено 570,8 млн рублей. Проведённые мероприятия позволят улучшить жилищные условия порядка 1,5 тысячи человек.