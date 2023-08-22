На торжественном мероприятии собрались активисты общественных организаций, волонтеры, ветераны боевых действий. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 22 августа, в честь Дня Государственного флага на Меловой горе в Белгороде подняли российский триколор. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.

На торжественном мероприятии собрались активисты общественных организаций, волонтеры, ветераны боевых действий. Акция продолжилась автомотопробегом. Ее участники проехали с триколором по главным улицам города.

СПРАВКА "КП"

Поднятый впервые ещё в 1668 году на флагмане Волжско-Каспийской флотилии, бело-сине-красный флаг был официально утверждён Петром Первым для торговых судов в 1705 году. И только в 1896-м Николай II объявил его национальным флагом. Спустя почти 100 лет он вновь вернулся в историю России – 22 августа 1991 года трёхцветное полотнище подняли над Домом правительства в Москве. Спустя ещё три года – в 1994-м – указом Президента РФ утверждён праздник Государственного флага страны.