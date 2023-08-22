На трех улицах Белгорода будет вестись ямочный ремонт 22 августа 2023

В связи с погодными условиями график работ может меняться. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Работы по ямочному ремонту проводятся струйно-инъекционным методом и плотной асфальтобетонной смесью. Вплоть до 25 августа сотрудники «МБУ УБГБ» будут работать на девяти улицах (655 квадратных метров): Горького, Тимирязева, Плеханова, Корочанской, Юбилейной, Менделеева, Садовой, Восточной и Мичурина.

Сегодня, 22 августа, работы ведутся на улицах Костюкова, Буденного и бульваре Юности. Как пояснили в пресс-службе «МБУ УБГБ», в связи с погодными условиями график работ может меняться.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области отремонтировали дорогу Старый Оскол – Губкин.