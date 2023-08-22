Стены Дома культуры начали возводить в селе Черемошное Белгородской области

Около здания появятся парковочные места для автомобилей, тротуары с твердым покрытием, зеленые насаждения и малые архитектурные формы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Подрядная организация уже выполнила работы по устройству фундамента и цоколя. В настоящий момент строители возводят стены, занимаются кирпичной кладкой перегородок и наружной отделкой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Доме культуры оборудуют библиотеку с читальным залом, концертный зал на 49 человек и кабинеты для кружковых занятий. Помимо этого, в учреждении будут созданы все условия для беспрепятственного, удобного и безопасного передвижения маломобильных граждан.

Около здания появятся парковочные места для автомобилей, тротуары с твердым покрытием, зеленые насаждения и малые архитектурные формы.