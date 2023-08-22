Чемпионы России по легкой атлетике примут участие в Белгородском полумарафоне

Кроме профессиональных спортсменов в забеге смогут принять участие все желающие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На дистанции 21,1 км выступит многократная чемпионка России на пять и один километр Елена Седова, чемпионка России по марафонскому бегу Алина Прокопьева, чемпион России по марафонскому бегу Андрей Лейман и многократный чемпион России Николай Чавкин. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Помимо этого, на забег приедет многократный чемпион России Ринас Ахмадеев, установивший в прошлом году рекордное время 1:03:55 на максимальной дистанции, и победитель крупных забегов России Дмитрий Неделин, показавший лучший результат сезона на дистанции десять километров июле текущего года.

Как обычно, кроме профессиональных спортсменов в забеге смогут принять участие все желающие. Болельщики смогут наблюдать за полумарафоном через прямую онлайн-трансляцию с комментатором на сайте в день мероприятия. Также будет возможность пообщаться с участниками в специальных зонах, оборудованных на старте и финише.