Белгородец пытался подкупить полицейского

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 17 августа этого года 46-летний подозреваемый, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пытался уйти от ответственности. Для этого он положил 13 тысяч рублей на тумбочку под принтер, находясь в кабинете следователя ОМВД России по Красногвардейскому району. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

От предложенного незаконного вознаграждения полицейский отказался и сообщил об этом факте вышестоящему руководству. Теперь в соответствии с ч.3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия) злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.