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НовостиОбщество22 августа 2023 5:48

Белгородская область получила бронепленку для школ и детских садов

К оклейке окон приступят в ближайшее время
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородскую область поступила ударопрочная пленка для школ и детских садов.

В Белгородскую область поступила ударопрочная пленка для школ и детских садов.

Фото: скриншот видео

В Белгородскую область поступила ударопрочная пленка для школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор в утреннем обращении. Глава региона отметил, что это лишь часть от запланированного объема пленки, поскольку в стране ее в необходимом количестве не оказалось. Ожидается еще одна поставка из-за рубежа.

- Сейчас Министерство образования занимается распределением данной пленки между образовательными учреждениями, но самое главное теперь - организовать работы по тому, чтобы заклеить периметр школьных помещений, помещений детских садов. Работу будем вести максимально быстро и ждем следующую поставку партии пленки в Белгородскую область, рассказал Вячеслав Гладков.