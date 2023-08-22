Белгородская область получила бронепленку для школ и детских садов

В Белгородскую область поступила ударопрочная пленка для школ и детских садов. Фото: скриншот видео

В Белгородскую область поступила ударопрочная пленка для школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор в утреннем обращении. Глава региона отметил, что это лишь часть от запланированного объема пленки, поскольку в стране ее в необходимом количестве не оказалось. Ожидается еще одна поставка из-за рубежа.

- Сейчас Министерство образования занимается распределением данной пленки между образовательными учреждениями, но самое главное теперь - организовать работы по тому, чтобы заклеить периметр школьных помещений, помещений детских садов. Работу будем вести максимально быстро и ждем следующую поставку партии пленки в Белгородскую область, рассказал Вячеслав Гладков.