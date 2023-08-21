Гладков рассказал, где в первую очередь наклеят противоударную пленку

Власти региона с силовиками проверили на прочность несколько видов пленки и выбрали оптимальную модель. Фото: скриншот видео

В ходе вечернего прямого эфира 21 августа к губернатору обратилась жительница Белгородской области. Женщина спросила, почему физкультурно-оздоровительный комплекс не оклеивают бронепленкой. В ФОКе занимается ее ребенок, и она волнуется за его безопасность.

Вячеслав Гладков пояснил, что на сегодняшний день невозможно обклеить все учреждения, в которых занимаются дети. В приоритете – детские сады и школы.

- Выполнить эту работу по всем учреждениям невозможно. Мы пленку только для школ приобретаем в другой стране, потратили на это 100 миллионов рублей. Давайте делать все последовательно: сначала детские сады и школы, а затем и другие учреждения, - ответил глава Белгородской области.

Напомним, власти региона с силовиками проверили на прочность несколько видов пленки и выбрали оптимальную модель. Средства на закупку предоставлены из внебюджетных источников.