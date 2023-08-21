1163 белгородца, потерявшие дома из-за обстрелов, выбрали новое жилье. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

О том, как продвигается выполнение поручения президента России по решению жилищного вопроса белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, сегодня на брифинге рассказала министр строительства области Оксана Козлитина.

Так, из 1755 пострадавших уведомления получили 1519 собственников домовладений. От 1514 белгородцев получены заявления о согласии на предоставление жилья. Из них 18 семей планируют воспользоваться вторым видом компенсации - получение жилых помещений большей площади с доплатой.

С конкретным домом или квартирой определились 1163 собственника. Козлитина также отметила, что на сегодняшний день уже 191 семья получила ключи от квартир и домов. Кроме того, в последнее время увеличилась динамика рассмотрения собственниками уведомлений.

Напомним, решение жилищного вопроса граждан, потерявших дома из-за обстрелов, проводится в регионе с февраля. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС.