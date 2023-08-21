Губернатор опроверг информацию о заходе ДРГ на территорию Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня во время вечернего прямого эфира губернатор зачитал несколько вопросов, касающихся оперативной обстановки в Белгородской области. Так, одна белгородка спросила об увеличении обстрелов региона. Женщину волнует, не придется ли снова покинуть дом на неопределенный срок.

Еще одна жительница региона поинтересовалась, как быть с информацией о том, сто украинские диверсанты должны зайти в Шебекино и Новую таволжанку с 18 по 24 августа. Стоит ли доверять такому сообщению?

Губернатор Вячеслав Гладков успокоил женщин и заявил, что обе информации являются фейковыми. Он пообещал, что власти региона обязательно сообщат об ухудшении ситуации, если такое будет.

- Ничего нового не происходит, задача наших врагов посеять панику. Доверяйте только проверенным источникам. У меня такой информации сегодня нет, о которой вы говорите. Будет ухудшение ситуации, конечно, сразу до вас ее доведем, - сказал Гладков.