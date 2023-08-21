Автоинспекторы вынесли пожилую белгородку из дыма

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера, 20 августа, около 10:30 утра в Корочанском районе автоинспекторы Руслан Богданов и Роман Майборода заметили сильное задымление на одной из улиц села Кощеево. На месте происшествия сотрудники ДПС обнаружили горящую траву. Рядом с местом возгорания находилась 81-летняя женщина без сознания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, автоинспекторы оперативно вынесли пенсионерку в безопасное место, вызвали скорую и пожарных. Правоохранители оказывали женщине помощь и поддерживали ее до приезда медиков.

Пострадавшую вовремя доставили в ожоговое отделение. По предварительной информации, сейчас жизни женщины ничего не угрожает.