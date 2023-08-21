В Белгороде ремонт подземки на «Родине» закончат через полтора месяца. Фото: скриншот видео

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как идут ремонтные работы в подземном пешеходном переходе на остановке «Родина». По словам чиновника, окончательно объект отремонтируют к октябрю.

- Одна из основных задач, которую решаем, – исключить подтопление объекта. Реконструируем систему ливнеотводов, реализуем техрешение по гидроизоляции надземной части перехода, - рассказал градоначальник.

Демидов отметил, что специалисты обследовали все трубопроводы вокруг пешеходного перехода и обнаружили, что ливневые лотки негерметично соединяются с трубой в районе перекрестка проспекта Б. Хмельницкого и Свято-Троицкого бульвара. На сегодняшний день лотки уже заменили на пластиковые трубы.

Кроме того, в переходе оборудуют подъемники для маломобильных граждан. Власти города уже запланировали поставку двух автопавильонов и двух электроподъемников.