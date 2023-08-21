Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 15:19

В Белгороде ремонт подземки на «Родине» закончат через полтора месяца

Мэр Валентин Демидов рассказал о ходе работ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде ремонт подземки на «Родине» закончат через полтора месяца.

В Белгороде ремонт подземки на «Родине» закончат через полтора месяца.

Фото: скриншот видео

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как идут ремонтные работы в подземном пешеходном переходе на остановке «Родина». По словам чиновника, окончательно объект отремонтируют к октябрю.

- Одна из основных задач, которую решаем, – исключить подтопление объекта. Реконструируем систему ливнеотводов, реализуем техрешение по гидроизоляции надземной части перехода, - рассказал градоначальник.

Демидов отметил, что специалисты обследовали все трубопроводы вокруг пешеходного перехода и обнаружили, что ливневые лотки негерметично соединяются с трубой в районе перекрестка проспекта Б. Хмельницкого и Свято-Троицкого бульвара. На сегодняшний день лотки уже заменили на пластиковые трубы.

Кроме того, в переходе оборудуют подъемники для маломобильных граждан. Власти города уже запланировали поставку двух автопавильонов и двух электроподъемников.