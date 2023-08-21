Больше 18 миллионов перечислили мошенникам белгородцы за неделю. Фото: "КП" Архив

Жители Белгородской области продолжают перечислять деньги мошенникам. За минувшую неделю 85 человек попались на уловки аферистов. Как сообщили в УМВД России по Белгородской области, причиненный ущерб превысил 18 миллионов рублей, из которых более 9 миллионов - кредитные денежные средства.

Согласно данным, шесть пенсионеров региона стали жертвами мошенничества, совершенного под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности за совершенное ДТП. Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области майор полиции Александр Бекетов рассказал о том, как не попасть в подобную ситуацию:

- если вам позвонили неизвестные и сообщили, что ваш близкий родственник задержан за совершение преступления и находится в правоохранительных органах, а для его освобождения требуются денежные средства, помните – это мошенники;

- ни в коем случае не следуйте их указаниям;

- прервите разговор;

- свяжитесь со своими близкими посредством сотовой связи, личного контакта или через соседей либо обратитесь для уточнения информации в полицию.