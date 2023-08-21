На Белгородскую область надвигается дождливая погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во вторник, 22 августа, на смену жаре в Белгородскую область придут дожди. По прогнозам синоптиков, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Также в ночное время возможен туман. Днем местами грозы. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в регионе ночью 12-17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-27 градусов со знаком «плюс».

В областном центре ночью прогнозируют 15-17 градусов тепла, днем потеплеет до 25-27 градусов.

В спасательном ведомстве также напоминают, дожди и туман могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров.