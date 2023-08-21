В преддверии 1 сентября окна в белгородских школах обкладывают мешками с песком. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В школах Белгородской области, которые вернутся к очному обучению, окна на цокольных и первых этажах обкладывают мешками с песком. Также в регионе уже приступили к оклейке стеклопакетов бронепленкой. Об этом в прямом эфире рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Чиновник также сообщил, что средства на закупку мешков выделены, поэтому финансовая помощь от родителей школьников не требуется. Однако все желающие могут помочь в переноске мебели и укладке мешков — такая помощь школам необходима.

Напомним, меры безопасности по укреплению окон распространяются на школы и детские сады, расположенные за пределами 20-километровой зоны от границы, а также Белгорода и Яковлевского горокруга.