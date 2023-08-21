Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 13:03

Белгородка вышибла дверь соседа и украла у него электроинструменты

Полиция задержала подозреваемую
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка вышибла дверь соседа и украла у него электроинструменты.

Белгородка вышибла дверь соседа и украла у него электроинструменты.

Фото: "КП" Архив

С заявлением в полицию обратился 53-летний житель Губкина. Мужчина рассказал, что, вернувшись в свою комнату в общежитии, обнаружил выбитую дверь и полный беспорядок. Также из его жилища пропали электроприборы и инструменты. По оценкам специалистов, общая сумма ущерба составила порядка 9 000 рублей.

Полиция задержала подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 33-летняя соседка потерпевшего. Правоохранители изъяли у нее похищенное имущество.

На жительницу Белгородской области завели уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.