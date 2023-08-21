Белгородка вышибла дверь соседа и украла у него электроинструменты. Фото: "КП" Архив

С заявлением в полицию обратился 53-летний житель Губкина. Мужчина рассказал, что, вернувшись в свою комнату в общежитии, обнаружил выбитую дверь и полный беспорядок. Также из его жилища пропали электроприборы и инструменты. По оценкам специалистов, общая сумма ущерба составила порядка 9 000 рублей.

Полиция задержала подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 33-летняя соседка потерпевшего. Правоохранители изъяли у нее похищенное имущество.

На жительницу Белгородской области завели уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.