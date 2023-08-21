Врачи белгородской «скорой помощи» стали первыми в конкурсе профмастерства

Фото: со страницы ВК Алексея Жирова.

На открытом межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи приняли участие 36 команд из 18 регионов страны. Кроме хозяев, участие принимали команды из Москвы, ФМБА, ФЦМК, Перми, Курска, Орла, Белгорода, ЛНР, Владивостока, Чебоксар, Мордовии, Коми и др. Соревнования проходили в Туле на полигоне 106-й дивизии военно-воздушных войск. Команды врачей из Белгородской области стала лучшей.

Регион представили команды центральной станции скорой медицинской помощи Белгородской области и Алексеевской подстанции «скорой». В каждой из них было 4 участника – 3 медика (2 из основного состава и 1 запасной) и водитель.

Участники состязаний выполняли задачи, максимально приближенные к реальным ситуациям, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники «скорой помощи». Врачи оказывали помощь пострадавшим в ДТП, выезжали на вызов к пациенту с инсультом, парковали автомобиль «скорой» в условиях двора многоэтажного дома и т.д.

В номинации «Лучшая врачебная бригада скорой медицинской помощи» победителем стала команда центральной станции Белгородской области: врач Ульяна Худотеплая, фельдшеры Вадим Машковцев и Андрей Умнов, водитель Алексей Выскребенцев. Команда Алексеевской подстанции заняла третье место в номинации «Сортировка пострадавших».