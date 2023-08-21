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НовостиПроисшествия21 августа 2023 11:54

В ДТП с КамАЗом в Белгородском районе погибла пенсионерка

Водитель легковушки, в которой находилась женщина, доставлен в больницу с травмами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В ДТП с КамАЗом в Белгородском районе погибла пенсионерка.

В ДТП с КамАЗом в Белгородском районе погибла пенсионерка.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 20 августа в Белгородском районе. По предварительной информации, на 9 км автодороги «Разумное - Севрюково - Новосадовый» 76-летний водитель «Ниссан Альмера» врезался в стоявший «КамАЗ». За рулем грузовика находился 44-летний водитель.

В результате в результате происшествия водитель легковушки и его 76-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. К сожалению, женщина скончалась в больнице.