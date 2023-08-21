В ДТП с КамАЗом в Белгородском районе погибла пенсионерка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 20 августа в Белгородском районе. По предварительной информации, на 9 км автодороги «Разумное - Севрюково - Новосадовый» 76-летний водитель «Ниссан Альмера» врезался в стоявший «КамАЗ». За рулем грузовика находился 44-летний водитель.

В результате в результате происшествия водитель легковушки и его 76-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. К сожалению, женщина скончалась в больнице.