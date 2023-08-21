Энергетики Белгородской области готовят электросетевой комплекс региона к зиме

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородские энергетики готовятся к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов. Исполнение мероприятий программы находится на особом контроле, особенно в приграничных районах области.

За 7 месяцев капитально отремонтировано 539 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 111 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, в том числе 15 км – в приграничье. Наиболее протяженными стали участки высоковольтных ЛЭП, питающие жителей Белгородского, Новооскольского, Корочанского районов, Яковлевского и Старооскольского городских округов.

Капремонт оборудования завершен на трех крупных подстанциях в Белгороде, Губкине и Старом Осколе, обеспечивающих электроснабжение важных социальных и промышленных объектов. От древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях, расчищено 406 га трасс воздушных линий электропередачи. В комплексе энергетики произвели выправку опор, укрепление фундаментов, восстановление диспетчерских наименований и предупреждающих знаков.

Более 90% запланированного объема работ выполняется собственными силами, без привлечения подрядных организаций. В частности, силами службы собственного производства энергетики изготовили свыше трех с половиной тысяч металлоконструкций, необходимых для ремонта воздушных линий электропередачи, отремонтировали 147 трансформаторов 6-10 кВ.

До конца сентября предстоит отремонтировать еще 77 км линий всех классов напряжения, 257 трансформаторных подстанций 6-110 кВ, от поросли расчистить 127 га просек ЛЭП.

«Программа технического обслуживания и ремонта электрооборудования является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме. В этом году она выполняется в непростых условиях, несмотря на это все работы идут точно по графику, даже с небольшим опережением календарного плана. Перед нами стоит важная задача – обеспечить укомплектованность и постоянную готовность сил и средств к сезону повышенных нагрузок, сохранить высокий уровень надежности электроснабжения жителей Белгородской области», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.