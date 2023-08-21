За неделю на белгородских водоемах произошло три ЧП, один мужчина погиб. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пресс-службе МЧС по Белгородской области сообщили происшествиях на воде за неделю. Так, 19 августа в селе Стригуны Борисовского района в месте, не предназначенном для купания, утонул мужчина 1973 года рождения. Из реки Ворскла его тело извлекли огнеборцы дежурного караула пожарно-спасательной части № 17.

В тот же день в Старом Осколе на реке Оскол был спасен мужчина 1996 года рождения. Спасатели оперативно среагировали на крики тонущего о помощи – он, не рассчитав собственных сил, заплыл слишком далеко, поэтому на обратном пути стал тонуть.

20 августа на реке Северский Донец патрульный увидел тонущую женщину. Незамедлительно, инспекторы ГИМС прибыли по воде к указанному месту. В месте, не оборудованном для купания, они обнаружили обессиленную белгородку. Сотрудники МЧС России достали ее из воды, оказали ей доврачебную помощь и вызвали медиков. Как выяснилось позже, женщина 1988 года рождения, из-за долгого пребывания в воде, получила солнечный удар.