Сотрудники и военнослужащие Росгвардии в Белгороде соревновались в легкоатлетическом кроссе

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде прошел чемпионат по служебному легкоатлетическому кроссу среди военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Белгородской области.

Мужчины бегали трехкилометровую дистанцию, женщины - километровую. По итогам турнира в общекомандном зачете не было равных команде СОБР «Белогор», второе место заняли их коллеги из ОМОН «Острог», замкнули тройку призеров команда росгвардейцев из территориального Управления. Были также определены и победители в личном зачете.

- Сегодняшний чемпионат, мы провели в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации. Этот праздник объединяет нас, в нем отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная история и подвиги нашего народа, вызывая у нас чувство гордости за свою великую страну и соотечественников. Занятия данным видом спорта помогает сотрудникам улучшить физическую подготовку, которая необходима для быстрого реагирования при выполнении служебно-боевых задач, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.