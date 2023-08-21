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НовостиПроисшествия21 августа 2023 10:14

ВСУ сбросили с БПЛА на белгородское село 4 осколочных боеприпаса

Поврежден легковой автомобиль
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова (архив).

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова (архив).

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. С беспилотного летательного аппарата на населенный пункт были сброшены четыре осколочных боеприпаса для гранатомета. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа - противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль, написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.